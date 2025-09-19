Bursa'da Giyim Mağazası Kundaklandı, Şahıs Kaçtı

Bursa'da kimliği belirlenemeyen bir şahıs giyim mağazasını kundakladı. Mağazayı ateşe veren şahsın olay esnasında video çektiği öğrenildi.

Olay saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeyen bir şahıs elinde benzin bidonuyla mağaza önüne geldi. Benzini mağazanın kepengine ve girişine döken şahıs daha sonra çakmakla ateşe verdi. Mağazayı kundaklayan şahıs daha sonra şahıs olayın ardından koşarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası alevler büyümeden söndürüldü. Mağazayı kundaklayan şahsın, olay esnasında telefonu ile video çektiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaçan şahıs için arama çalışmaları sürüyor. - BURSA