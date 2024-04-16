Bursa'da Geri Viteste Unutulan Otomobil Kaza Yaptı

Bursa'da otomobilini geri viteste bırakan sürücü unutamayacağı bir kaza yaptı. Kazada kimse yaralanmazken; o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, vitesi R'de unutan sürücü bir anda gaz pedalına yüklenince kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası şoka giren sürücü gözlerine inanamadı. Kazada yaralanan kimse olmazken o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza tanıklarından Şahin Gelibolu, "Araç geri viteste olduğu için başka araca çarptı. Araç otomatik vitesti. Geri viteste kalıyor. Kazada yaralanan yok sadece maddi hasar var" dedi. - BURSA