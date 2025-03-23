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Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
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İnegöl ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının ardından iş yerinde hasar oluştu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Metal Sanayi Sitesi 23. Sokak üzerinde, hurda bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Geri dönüşüm malzemelerinden çıkan dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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