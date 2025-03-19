Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Geri dönüşüm tesisinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA