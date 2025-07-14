Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Tesisin büyük bölümünü saran alevler paniğe yol açarken, gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Çelebi Mehmet Mahallesi Vakıf Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın nedeniyle bölgeye polis ekipleri de yönlendirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, dumanlar metrelerce uzaklıktan görüldü. Yangında şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bilgisi bulunmuyor. - BURSA