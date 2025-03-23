Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Metal Sanayi Sitesi 23. Sokak üzerinde, hurda bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Geri dönüşüm malzemelerinden çıkan dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.