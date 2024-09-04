Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangını gören vatandaşlar 112 ekiplerini arayarak bilgi verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis güvenlik önlemli aldı.