Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın 3. Sayfa Haberleri Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken işçiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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