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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe sebep oldu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe sebep oldu

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, 11.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan yangında can kaybı meydana gelmezken, geri dönüşüm tesisinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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