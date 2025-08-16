Bursa'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Bursa'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer ilçesindeki plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yangın sonrası güvenlik önlemleri aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasından yükselen dumanlar, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının dumanları ise birçok noktadan görüldü.

Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde plastik geri dönüşüm fabrikasından yükselen dumanları görenler, 112 itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Plastik malzemelerin alev alması sonucu yükselen dumanlar birçok noktadan görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Zehirlenme ihtimaline karşı sağlık ekipleri hazır bekletilirken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nesrin Cavadzade'den şaşırtan espri: Genç erkeklerin kanını içiyorum

Ünlü oyuncudan olay sözler: Genç erkeklerin kanını içiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YAŞ kararları sonrası TSK'da sürpriz istifa

YAŞ kararları sonrası TSK'da sürpriz istifa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.