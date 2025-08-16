Bursa'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasından yükselen dumanlar, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının dumanları ise birçok noktadan görüldü.

Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde plastik geri dönüşüm fabrikasından yükselen dumanları görenler, 112 itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Plastik malzemelerin alev alması sonucu yükselen dumanlar birçok noktadan görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Zehirlenme ihtimaline karşı sağlık ekipleri hazır bekletilirken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA