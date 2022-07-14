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Bursa'da geri dönüşüm deposu yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da geri dönüşüm deposu yandı Bursa'da geri dönüşüm deposunda meydana gelen yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Bursa'da geri dönüşüm deposu yandı

BURSA - Bursa'da geri dönüşüm deposunda meydana gelen yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Demirtaş Mevkii Cumhuriyet Mahallesinde yaşandı. Geri dönüşüm tesisinin kağıt ve plastik hurdaların toplandığı depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler çevrede korku ve paniğe sebep olurken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken geri dönüşüm deposu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için polis ekipleri inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa

Cumhuriyet Bursa 3. Sayfa Haberler

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