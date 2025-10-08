Haberler

Bursa'da Geniş Çaplı Huzur Uygulaması: 3 Bin 929 Kişi Sorgulandı

Bursa'da polis, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği huzur uygulamasında 3 bin 929 kişiyi sorguladı ve 34 kişi hakkında işlem yaptı. Denetimlerde 288 bin 360 TL idari para cezası verildi.

Bursa'da polis ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kent genelinde geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 3 bin 929 kişi sorgulandı, 34 kişiye işlem yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ile düzensiz göçün önlenmesi amacıyla il genelinde denetim gerçekleştirdi. 7 Ekim günü saat 00.00 ile 18.00 arasında yapılan uygulamada toplam 3 bin 929 şahıs sorgulandı. 34 kişi hakkında çeşitli işlemler yapılırken, 75 araç da kontrol edildi. Denetimler sonucunda toplam 288 bin 360 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı. - BURSA

