Bursa'da Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Bursa'nın Gürsu ilçesinde iki genç, kasalı bir kamyonetin arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen gençler, canlarını hiçe sayarak bu tehlikeli oyuna devam etti. O anlar amatör kamera ile kaydedildi.
Bursa'da 2 gencin kasalı kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Canlarını hiçe sayan 2 genç, kasalı kamyonetin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. O anları gören diğer sürücüler, kamyonet sürücüsünü korna ile uyarsa da sonuç alamadı. Çocukların tehlikeli oyunu, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa