Bursa'da Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki genç, kereste yüklü bir kamyonun üzerinde tehlikeli bir yolculuk yaparak hayal gücünün sınırlarını zorladı. Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen gençler yolculuklarına devam etti.
Bursa'da 2 genç, kereste yüklü kamyonun üzerinde seyredip tehlikeli yolculuk yaptı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kereste yüklü kamyon, kerestelerin üzerinde 2 genci de taşıdı. Gençlerin tehlikeli yolculuğunu gören diğer sürücüler, kamyon şoförüne kornalı ikazda bulunsa da sonuç alamadı. Gençlerin ölüme meydan okuduğu anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA