Bursa'da gençlerin kavgası kamerada

Bursa'da iki genç arasında çıkan kavga bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da iki genç arasında çıkan kavga bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine acımasızca vurmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA