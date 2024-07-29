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Bursa'da gençlerin drift keyfi amatör kameraya yansıdı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boş arsada arazi aracı ile dakikalarca drift atan gençler amatör kameraya yansıdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesi Ertuğrul metro istasyonu yanında bulunan boş arsada meydana geldi. Plakası ve kimliği henüz öğrenilemeyen gençler atv aracı ile drift atmaya başladı. Drift atan gençler metro bekleyen vatandaşları toza boğdu. Drift anları saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boş arsada arazi aracı ile dakikalarca drift atan gençler amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesi Ertuğrul metro istasyonu yanında bulunan boş arsada meydana geldi. Plakası ve kimliği henüz öğrenilemeyen gençler atv aracı ile drift atmaya başladı. Drift atan gençler metro bekleyen vatandaşları toza boğdu. Drift anları saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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