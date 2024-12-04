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Bursa'da Gençlerin Ateş Yakma İstemi Yangına Neden Oldu

Bursa'da Gençlerin Ateş Yakma İstemi Yangına Neden Oldu
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Bursa'nın Gürsu ilçesindeki çocuk parkında üşüyen gençler, ateş yakmak için park malzemelerini ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve parkta maddi hasar oluştu.

Bursa'da üşüdükleri için çocuk parkında ateş yakmak isteyen gençler parkta bulunan malzemeleri yaktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, parkta maddi hasar oluştu.

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkta oturan bir grup genç üşüdükleri için ateş yaktı. Kısa sürede büyüyen ateş, parkta bulunan malzemelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, parkta maddi hasar oluştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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