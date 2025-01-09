Bursa'da Gençler Parkta Ateş Yakarken Yangın Çıkardı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, üşüdükleri için çocuk parkında ateş yakan gençler, yangına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Bursa'da üşüdükleri için çocuk parkında ateş yakmak isteyen gençler parkta bulunan malzemeleri yaktı.
Olay, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 4. Gül sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkta oturan bir grup genç üşüdükleri için ateş yaktı.
Kısa sürede büyüyen ateş, parkta bulunan oyun guruplarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, parkın bitişiğindeki bina sakinleri panik yaşadı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa