Bursa'da Gençler Kamyonun Arkasında Tehlikeli Seyahat Yaptı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 3 genç tehlikeli bir şekilde kamyonun arkasında seyahat etti. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Bursa'da 3 genç, kamyonun arkasında canlarını hiçe sayarak seyahat etti. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonun arkasına 3 genç kaçak bindi. Canlarını hiçe sayan gençler, kamyonun arkasında seyahat etmeye başladı. Tehlikeli anlar, saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa