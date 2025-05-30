Bursa'da Gençler Boks Ringinde: Kavga Anları Kamerada

Gençler caddeyi boks ringine çevirdi, yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da gençlerin arasında çıkan kavga boks maçını aratmadı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla vurduğu kavga anı kameraya yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde akşam saatlerinde karşı karşıya gelen gençler, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakınca taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga kameraya yansırken, o anlar boks maçını aratmadı.