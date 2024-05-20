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Bursa'da Gençler Arasında Kavga: Ücretsiz Ulaşım Yoğunluğa Neden Oldu

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Bursa'da dün akşam konser sonrası gençler kendi aralarında kavga etti. Ulaşımın ücretsiz olması nedeniyle metrolarda yoğunluk oluştu.

Bursa'da dün akşam konser sonrası gençler kendi aralarında kavga etti. Ulaşımın ücretsiz olması nedeniyle metrolarda yoğunluk oluştu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Bursa'nın çeşitli yerlerinde ünlü sanatçıların konserleri gençleri eğlendirdi. Konser boyunca enerjisini atamayan gençler kendi aralarında kavga etti. Ulaşımın da ücretsiz olmasını fırsat bilen gençler metrolarda yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman yoğunluk nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı gençler ise metroya tekme atarak içersinde sigara içti. Bazıları gençler tehlikeye aldırış etmeden raylarda gezindi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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