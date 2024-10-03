Bursa'da Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Bursa'da iki genç arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü

BURSA - Bursa'da 2 genç arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan 16 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi Korusu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. ile H.B. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Y.Ç., yanında getirdiği bıçakla H.B.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan olay sonrası Y.Ç. olay mahallinden kaçtı. Bıçakla ağır yaralanan H.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli Y.Ç. ise, karakola giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor