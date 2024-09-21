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Bursa'da Genç Sürücünün Kontrolündeki Araç Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Bursa'da Genç Sürücünün Kontrolündeki Araç Kaza Yaptı: 4 Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 17 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yayaya ardından bir cipe çarparak takla attı. Kazada bir yaya ve otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce yayaya sonra cipe çarpıp takla attı. Kazada kaldırımda yürüyen bir kişi ve otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki K.A., idaresindeki 16 BFT 900 plakalı aracıyla merkez istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, kaldırımda yürüyen yayaya, ardından cipe çarpıp takla attı. Kazada yaya G.A. ile otomobilde bulunan E.K., A.D. ve sürücü K.A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tek şeritten kontrollü sağlanan trafik yol temizleme çalışması ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Osmangazi Otomobil 3-sayfa Sağlık bursa Kaza

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