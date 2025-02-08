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Bursa'da genç, motosikletten açılan ateşle yaralandı

Bursa'da genç, motosikletten açılan ateşle yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla sohbet eden 22 yaşındaki Yusuf K., motosikletle geçen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sol bacağından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı, jandarma saldırganın peşine düştü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, yanından geçen motosikletlinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nde bulunan mezarlık mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sohbet eden Yusuf K.'ya(22) motosikletle olay yerinden geçen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tabancayla ateş edildi. Sol bacağına isabet eden mermiyle yaralanan genç, kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı genç arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli motosikletli şahıs ise olay yerinden kaçtı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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