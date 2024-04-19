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Bursa'da Genç Motosikletini Yatarak Kullandı

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Bursa'da bir genç trafiğe çıktığı motosikletini yatarak kullandı. Canını hiçe sayan sürücünün o anları kameraya yansıdı.

Bursa'da bir genç trafiğe çıktığı motosikletini yatarak kullandı. Canını hiçe sayan sürücünün o anları kameraya yansıdı.

Bursa'da akıllara durgunluk veren olay Mudanya yolu üzerinde yaşandı. Anayola çıkan sürücü seyir halindeki iki tekerlekli aracı yatarak sürmeye başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyen sürücü hem kendi, hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Yürekleri ağza getiren görüntü vatandaşların kamerasına yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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