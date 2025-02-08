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Bursa'da Genç Kuş Zannederek Eğlendi

Bursa'da Genç Kuş Zannederek Eğlendi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bisikletin arkasında yolcu konumunda seyreden genç, aniden kendini kuş zannederek kollarını açıp çırpmaya başladı. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Bursa'da bisikletin arkasında yolcu konumunda seyreden genç, bir anda kendisini kuş zannetti. İlginç anlar amatör kameraya yansıdı.

Gülümseten görüntüler merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesinde kayda alındı. Bisiklet ile seyir halinde olan gencin arkasında bulunan yolcu bir anda kendisini kuş zannetti. Kollarını açtıktan sonra çırpan genç komik görüntüler oluşturdu. İlginç anlar, diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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