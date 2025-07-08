Bursa'da Genç Kızlar Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
İnegöl'de sosyal medya üzerinden başlayan tartışma, caddeye taşındı. Elif Nur G., Gizem K.'yı bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralı genç kız hastaneye yürüyerek gitti, sağlık durumu iyi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 genç kız arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, 13.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park yolu Caddesinde meydana geldi. Gizem K. (20), kendisine sosyal medyadan mesaj atan Elif Nur G. ile tartıştı. 2 genç kız, iddiaya göre bir erkek yüzünden tartışıp, caddede buluştu. Karşı karşıya gelen 2 şahıs arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Elif Nut G. elindeki bıçakla Gizem K.'yı sağ bacağından yaralayıp kaçtı. Yaralı kız, yakındaki İnegöl Devlet Hastanesine yürüyerek gitti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli polis ekiplerince aranıyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa