- Bursa'da genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdılar

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda parkta tartışan genç kızların kavgası amatör kameraya yansıdı.

Olay YunusEmre mahallesi Kanarya caddesinde bulunan parkta meydana geldi. Henüz isimleri belirlenemeyen 2 genç kız, tartıştıkları 1 genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdılar. Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, 2 genç tekmeler ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Saldırgan genç kızlar, 1 erkek şahıs tarafından engellendi. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından uzaklaşan saldırganlar, polis ekiplerince aranıyor.