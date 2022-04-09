Bursa'da genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdılar - Haberler

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Bursa'da genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Bursa'da genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdılar Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda parkta tartışan genç kızların kavgası amatör kameraya yansıdı.

- Bursa'da genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdılar

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda parkta tartışan genç kızların kavgası amatör kameraya yansıdı.

Olay YunusEmre mahallesi Kanarya caddesinde bulunan parkta meydana geldi. Henüz isimleri belirlenemeyen 2 genç kız, tartıştıkları 1 genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdılar. Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, 2 genç tekmeler ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Saldırgan genç kızlar, 1 erkek şahıs tarafından engellendi. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından uzaklaşan saldırganlar, polis ekiplerince aranıyor.

Bursa'da genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdılar

Bursa'da genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdılar

Bursa'da genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdılar

Bursa'da genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdılar

Bursa'da genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdılar

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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