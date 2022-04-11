Bursa'da genç kıza saldıran abla ve kardeşi yakalandı - Haberler

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Bursa'da genç kıza saldıran abla ve kardeşi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da genç kıza saldıran abla ve kardeşi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla darbeden genç kız ve kardeşi polis ekiplerince yakalandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla darbeden genç kız ve kardeşi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan parkta meydana geldi.

F.Ç.(19) ve kardeşi A.Ç.(14), tartıştıkları İ.G.(17) tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, uzun süre vurmaya devam eden kızları parktan biri durdurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Polis ekipleri, genç kızı döven abla ve kardeşini tespit edip yakaladı.

Gözaltına alınan F.Ç.(19) ve kardeşi A.Ç.(14) Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler.

Şüpheli kardeşlerden F.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla, A.Ç. ise savcılıktan serbest bırakıldı. - BURSA

Bursa'da genç kıza saldıran abla ve kardeşi yakalandı

Bursa'da genç kıza saldıran abla ve kardeşi yakalandı

Bursa'da genç kıza saldıran abla ve kardeşi yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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