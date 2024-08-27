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Bursa'da Genç Kadını Evinin Önünde Darp Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

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Bursa'da bir genç, aracında tartışmaya başladığı sevgilisini evinin önünde acımasızca darp etti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Bursa'da bir genç, aracında tartışmaya başladığı sevgilisini evinin önünde acımasızca darp etti. O anlar çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına yansırken; olaydan sonra Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan genç adam adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece saat 04.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde toplu konutlarda meydana geldi. İddiaya göre, sevgili oldukları öne sürülen S.B. ile H.K. çifti henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken S.B. otomobili ile kız arkadaşı olan H.K.'yı evinin önüne getirdi. Burada tartışma daha da büyürken S.B. otomobilden inerek sevgilisi H.K.'yi darp etmeye başladı. Şiddete maruz kalan H.K., kendisini savunmak amacıyla telefonunu S.B.'nin yüzüne telefonunu fırlattı. Bir süre boyunca darp edilen H.K., soluğu Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde aldı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheli S.B. geceyi emniyette geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.B., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin sevgilisini darp etme anı çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görgü tanıkları, "Dün gece istemediğimiz görüntülere şahit olduk. Bir çift araç içinde kavga etmeye başladı. Ardından olaylar dışarıya yansıdı. O sırada güvenlik kameraları kayıttaydı. Görmek istemediğimiz görüntülere şahit olduk. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bundan sonraki süreç savcılıkta." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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