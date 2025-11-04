Haberler

Bursa'da Genç Kadın Eşinin Bıçaklı Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti

Bursa'da Genç Kadın Eşinin Bıçaklı Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 20 yaşındaki Arzu Khalılova, tartıştığı eşi tarafından 45 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası şüpheli eşi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 20 yaşındaki genç kadın, tartıştığı eşi tarafından 45 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli kısa sürede yakalandı. Verdiği ifadede "Alışverişe çıkmak istedi. Çocuklara benim bakmamı söyledi. Sinirlendim, tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım." dedi. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün, Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu 2 çocuk annesi Arzu Khalılova (20) ile birlikte yaşadığı Salican Mehmet (27) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

Vücuduna 45'ten fazla bıçak darbesi alan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arzu Khalılova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli Salican Mehmet, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın ifadesinde; "Eşim alışverişe çıkmak istedi. Çocuklara benim bakmamı söyledi. Sinirlendim, tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım." dediği öğrenildi.

Yapılan incelemede şüpheli Salihcan Mehmet'in daha önce 'kasten yaralama', 'kullanmak için uyuşturucu bulundurma', 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından 8 ayrı kaydı bulunduğu, ayrıca ölen eşi Arzu Khalılova hakkında daha önce 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Khalılova ise yarın Değirmenlıkızık Yeni Cami'de kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
