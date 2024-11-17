Bursa'da Genç İşçi Makineye Kolunu Kaptırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 22 yaşındaki Salih O., mobilya imalathanesinde zımpara makinesine kolunu kaptırarak yaralandı. Olay sonrası iş arkadaşları yaralı gence yardımcı oldu ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kolunu makineye kaptıran genç işçi yaralandı.
Olay; Mahmudiye Mahallesi 22. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Salih O.(22) zımpara makinesine sol kolunu kaptırdı. Yaralı gencin imdadına işçiler yetişti. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA