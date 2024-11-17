Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Genç İşçi Makineye Kolunu Kaptırdı

Bursa'da Genç İşçi Makineye Kolunu Kaptırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 22 yaşındaki Salih O., mobilya imalathanesinde zımpara makinesine kolunu kaptırarak yaralandı. Olay sonrası iş arkadaşları yaralı gence yardımcı oldu ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kolunu makineye kaptıran genç işçi yaralandı.

Olay; Mahmudiye Mahallesi 22. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Salih O.(22) zımpara makinesine sol kolunu kaptırdı. Yaralı gencin imdadına işçiler yetişti. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak

Bu hafta TBMM'ye geliyor! Cezası 192 bin liraya çıkacak

 CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti

"Tek bir harf değişti 1 milyar gitti"

 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim

13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları (16-17 Kasım akaryakıt fiyatları) CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Türkiye-Galler maçından kareler! Türkiye-Galler maçından unutulmaz anlar… Yunus Akgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri… Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti! Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.