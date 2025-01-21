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Bursa'da Genç Cinayeti: Arkadaşını Bıçaklayıp Yaktı

Bursa'da Genç Cinayeti: Arkadaşını Bıçaklayıp Yaktı
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İznik ilçesinde 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık, arkadaşı Ö.Ö. tarafından ruhani şeyler gördüğü iddiasıyla bıçaklanıp, ardından yakılarak öldürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alana cesedi bulunan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık'ın, arkadaşı tarafından önce bıçaklanıp daha sonra yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olaydan sonra gözaltına alınan Ö.Ö.'nün arkadaşını ruhani şeyler gördüğü için bıçaklayıp yaktığını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İznik'in kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık, dün sabah saatlerinde yakınlarına "Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Mehmet Karabıyık'ın Aydınlar Mahallesi'nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedenini buldu. İncelemede, Karabıyık'ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Karabıyık'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Karabıyık'ın cep telefonu görüşmelerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler, Karabıyık'ın arkadaşı olan ve psikolojik problemleri bulunduğu iddia edilen Ö.Ö.'yü gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf edip, cinayette kullandığı bıçağı teslim eden şüphelinin, "Ruhani şeyler gördüm. O yüzden Mehmet'i önce çeşitli yerlerinden bıçakladım, ardından da yaktım" dediği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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