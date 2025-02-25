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Bursa'da Genç Atıyla Trafiğe Çıktı

Bursa'da Genç Atıyla Trafiğe Çıktı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 15-16 yaşlarında bir genç, bindiği atla anayolda dört nala koşarak sürücüleri şaşırttı. O anlar amatör kameralarla kaydedildi.

Bursa'da 15-16 yaşlarında bir genç, bindiği atla anayolda trafiğe çıkıp dört nala koştu. O anlar kameraya yansırken, genci görenler dönüp bir daha baktı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 15-16 yaşlarındaki bir genç bindiği atıyla trafiğe çıktı. Sol şeritten dört nala koşturduğu atıyla kilometrelerce ilerleyen genç, trafikte seyreden otomobil sürücülerini şaşkına çevirdi. Bazı sürücüler de ilginç anları ölümsüzleştirip atın arkasında yoluna devam etti. Amatör kameralara yansıyan genç, dört nala koştuğu atıyla bir süre ilerledikten sonra kayıplara karıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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