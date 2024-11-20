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Bursa'da Genç Adam Aracında Karnından Vuruldu

Bursa'da Genç Adam Aracında Karnından Vuruldu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 26 yaşındaki Muammer B., aracında karnından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, ameliyata alındı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs aracında karnından tabancayla vurulmuş, ağır yaralı halde bulundu.

Olay, saat 01.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. Muammer B. (26), 16 BLC 542 plakalı aracında karnından vurulmuş halde ailesi tarafından bulundu. Ağır yaralı genç, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, doktorların ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri gencin aracında inceleme yaptı. İncelemede araçta mermi kovanı ve bir takım sözler yazılı kağıtlar bulundu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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