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Bursa'da Gelişigüzel Bırakılan Hurdalar Yangın Çıkardı

Bursa'da Gelişigüzel Bırakılan Hurdalar Yangın Çıkardı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çevre yolu kenarında gelişigüzel bırakılan hurdaların yakılması sonucu çıkan yangın, simsiyah dumanların şehri sarmasına neden oldu. Yangın, yakındaki çocuklar tarafından korkuyla izlendi.

Bursa'da kentin bir çok noktasında gelişigüzel bırakılan atık hurdalar ve molozlar tehlike saçıyor. Çevre yolu kenarında boş bir araziye bırakılan hurdaların yakılması sonucu panik yaşanırken, simsiyah dumanlar şehri nefes alamaz hale getirdi. Yakılan hurdaların yanındaki spor sahasında futbol oynayan çocuklar da yangını korkulu gözlerle izlediler

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi çevre yolu kenarında gelişigüzel bırakılan hurda atıklar esrarengiz bir şekilde yakıldı. Siyah dumanlar şehrin bir çok noktasından görülürken, siyah duman bulutu havayı da kirletti.

Yakındaki futbol sahasında oyun oynayan çocuklar da meraklı gözlerle yangını izlediler. Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri olay yerine 5-6 dakikada ulaşıp yangını söndürürken, komşu esnaf bölgede gelişigüzel atıkların tehlike saçtığına dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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