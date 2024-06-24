Üye Girişi
Haberler

Bursa'da gelin alma merasiminde silahlar patladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düğün konvoyunda gelin alma merasimi sırasında silahlar patladı. Olay anları amatör kamera tarafından kaydedildi.

Bursa'da gelin alma merasiminde ortalık savaş alanına döndü. Konvoyda silahların patladığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu gelin alma merasimi için evin önüne geldi. Evin önünde arabalarından son ses şarkılar açan erkek tarafı, bir süre sonra silahla havaya ateş açtı. Ortalığın savaş alanına döndüğü anlar amatör kamera ile kaydedildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

 Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

 CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

 Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title