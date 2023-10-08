Bursa'da Gelin Alma Merasiminde Kurusıkı Tabanca Kullanıldı
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Bursa'da gelin alma merasimi sırasında kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden bir kişi gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Kırcaali Sokak'ta meydana geldi. Gelin alma merasimi sırasında, Bünyamin P., gelin evinin önünde havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polise ihbarda bulunuldu. Şikayet sonrası olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Bünyamin P.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, kurusıkı tabancaya da el konuldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa