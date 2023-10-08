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Bursa'da Gelin Alma Merasiminde Kurusıkı Tabanca Kullanıldı

Bursa'da gelin alma merasimi sırasında kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden bir kişi gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.