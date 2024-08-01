Bursa'da Gece Saatlerinde Yol Verme Kavgası
Bursa'da gece saatlerinde trafiği seyrek olduğu ana yolda iki sürücü arasında 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Vatandaşlar tarafından ayırılan sürücüler arasında yaşanan olay polis ekiplerine bildirildi.
Bursa'da iki sürücü gece saatlerinde trafiği seyrek olduğu ana yolda 'yol verme' meselesi yüzünden kavga etti.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü gece saatlerinde boş olan ana yolda 'yol verme' meselesi yüzünden tartıştı. Bir süre trafikte tartışan sürücüler daha sonra durarak kavgaya tutuştu. Birbirlerine saldıran sürücüleri vatandaşlar ayırdı. - BURSA