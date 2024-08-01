Bursa'da Gece Saatlerinde Yol Verme Kavgası

Bursa'da iki sürücü gece saatlerinde trafiği seyrek olduğu ana yolda 'yol verme' meselesi yüzünden kavga etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü gece saatlerinde boş olan ana yolda 'yol verme' meselesi yüzünden tartıştı. Bir süre trafikte tartışan sürücüler daha sonra durarak kavgaya tutuştu. Birbirlerine saldıran sürücüleri vatandaşlar ayırdı. - BURSA