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Bursa'da Gece Kulübünde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Bursa'da Gece Kulübünde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir gece kulübünde çalışan 3 kişi, mekân dışında kasklı bir motosikletli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken, saldırgan kayıplara karıştı.

Bursa'da bir gece kulübünde görev yapan 3 kişi, mekan dışında kasklı motosikletli bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan 3 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulübünde çalışan Serkan V., Cihan D. ve Barış K. mekan dışında sohbet ettikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen kasklı motosiklet sürücüsünün silahlı saldırısına uğradı. 11 el ateş eden şüpheli, geldiği motosikletiyle kayıplara karıştı. Açılan ateş sonucu Serkan V. sırtından, Cihan D. bacağından ve Barış K. ise boynundan yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Serkan V. ile Barış K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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