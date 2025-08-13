Bursa'da Gasp Şüphelisi F.K. Yakalandı

Bursa'da Gasp Şüphelisi F.K. Yakalandı
Bursa'da gasp ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarıyla aranan F.K., polis tarafından yakalandı. Üzerinde bir tabanca ve çalıntı bir motosikletle birlikte ele geçirildi.

Bursa'da gasp ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olayının şüphelisi, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K., polis ekiplerince yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A. isimli şahsın gasbedilmesi üzerine başlattıkları çalışmada şüphelinin F.K. olduğunu belirledi. Uzun süredir aranan F.K.'nin ayrıca motosiklet hırsızlığı, araç kurşunlama ve çeşitli gasp olaylarının da faili olduğu tespit edildi. Saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda F.K., alıkoyduğu B.A. ile birlikte yakalandı. Üzerinde 1 tabanca ve 6 fişek basılı şarjör ele geçirildi. Çalıntı motosiklet ile gasbedilen araç ise ilgili işlemler için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - BURSA

