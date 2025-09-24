Haberler

Bursa'da Gasp İddiası Yalan Çıktı: Genç İtiraf Etti

Bursa'da Gasp İddiası Yalan Çıktı: Genç İtiraf Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, babaannesinin emekli maaşını çektikten sonra gasbedildiğini iddia eden gencin ifadesinin yalan olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda gencin, maaşın bir kısmını harcadığını gizlemek için uydurduğu belirlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, babaannesinin emekli maaşını çektikten sonra gasbedildiğini iddia eden gencin yalan söylediği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çelik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre S.T. (23), babaannesinin emekli maaşını bankamatikten çekerek eve götürmek üzere yola çıktı. Sokakta yürürken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığını, telefonunun ve cebindeki paranın gasbedildiğini öne sürdü. Olay sırasında yere düşerek yaralanan genç, çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen S.T.'nin beyanları üzerine polis geniş çaplı inceleme başlattı. Ancak yapılan araştırmalar ve gencin çelişkili ifadeleri sonucu olayın gerçek olmadığı anlaşıldı.

S.T., polis sorgusunda gasp iddiasını uydurduğunu itiraf etti. Gencin, babaannesinin maaşının bir kısmını harcadığı ve bunu gizlemek için yalan söylediği belirlendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
'Eski eşim bıçakladı' diyen kadının kapısı kırıldı, gerçek herkesi şaşırttı

"Eski eşim bıçakladı" diyen kadının kapısı kırıldı, gerçek şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Yıldız bıçak altına yattı! Hastane odasından ilk mesaj geldi

Ünlü sunucu bıçak altına yattı! Hastane odasından ilk kare geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.