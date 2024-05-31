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Bursa'da garajda çıkan yangın sonucu 2 otomobil kullanılamaz hale geldi

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir garajda çıkan yangın sonucu park halindeki 2 otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bursa'da garajda çıkan yangın sonrası park halindeki 2 otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobilin bulunduğu garajda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede 2 otomobili tamamen sararken bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay sonrası 2 otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi İtfaiye Bursa Olay Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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