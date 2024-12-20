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Bursa'da Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama, 6 Kadın Kurtarıldı

Bursa'da Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama, 6 Kadın Kurtarıldı
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Bursa merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı, fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı. Operasyon, şantaj yoluyla fuhşa sürüklenen kadınları koruma altına almayı amaçlıyor.

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı, fuhşa zorlanan 2'si yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince savcılık koordinesinde fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 6 şüphelinin, yaşı küçük kızları ve yabancı uyruklu kadınları 'bizde fotoğrafların var' diyerek şantaj yapıp fuhşa sürüklediği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 6 şüpheliye yönelik Bursa merkezli, İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden T.A., S.Ç., Y.Ş., A.Ç., K.B ve A.A. yakalanırken, çetenin şantajına maruz kalan 17 yaşındaki S.A., B.K. (23), S.A. (23), B.K. (23) ile 2 yabancı uyruklu kadın ise kurtarıldı. 17 yaşındaki kız ise korumaya alındı. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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