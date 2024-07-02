Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı, 4 Mağdur Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yapılan operasyonda fuhuş suçuna yer temin eden ve aracılık yapan 3 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda 4 mağdur kadın kurtarıldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bursa'da fuhuş suçuna yer temin eden ve aracılık yapan 3 şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalandı. 3 şüphelinin zorla fuhuş yaptırdığı 4 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş suçuna yer temin ve aracılık eden şüphelilerle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan operasyonda 3 şüphelinin fuhuş suçuna yer temini ve aracılık yaptığını tespit edilmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan operasyonda S.S., T.Ö. ve M.Ö. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu, 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

4 mağdur kadın kurtarıldı

Operasyon sonucu 3 şüphelinin elinde olan ve zorla fuhuş yaptırılan 1'i Özbek vatandaşı 4 mağdur kadın kurtarılarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüpheli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Bursa Kurtarma Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

 Mehmet Özhaseki, 'Çalışmaya devam edeceğiz' paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

 Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

 Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi

Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title