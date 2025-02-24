Bursa'da Fuhuş Çetelerine Operasyon: 4 Tutuklama, 9 Kadın Kurtarıldı

Bursa'da fuhuş çetelerine yönelik operasyon yapıldı. Polis ekiplerince 2 aydır takibe alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 9 mağdur ise şüphelilerin elinden kurtarıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı. Geniş çaplı süren soruşturmada ekiplerin, kadınları fuhuşa sürüklediğini tespit ettiği M.A, S.Ö, T.G O.G., H.A., M.P olmak üzere 6 şüpheli takibe alındı. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 6 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Darp edip fuhuşa sürüklemişler

Polis ekiplerince şahısların evlerinde yapılan aramada 2 milyon lira değerinde ziynet eşya ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Polis ekiplerince biri yabancı uyruklu toplamda 9 kadın kurtarıldı. Bazılarının darp edildiği ve zorla fuhuşa sürüklendiği ortaya çıktı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, S.Ö, T.G., O.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.A., M.P., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, ve suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlıkla devam edeceğinin altını çizdi. - BURSA