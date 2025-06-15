Bursa'da Fuhşa Teşvik Operasyonu: 15 Gözaltı, 34 Kadın Kurtarıldı

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Bursa merkezli düzenlenen operasyonda, masaj salonlarında fuhşa teşvik edilen 34 kadın kurtarıldı, 15 kişi gözaltına alındı. Yüksek ücret vaadiyle yapılan bu eylemler sonucu 38 bin lira da ele geçirildi.

Yüksek ücret vaadiyle fuhşa teşvik edildiği istihbaratı üzerine Bursa merkezli 3 ilde masaj salonlarına yapılan operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alındı. 34 mağdur kadın kurtarılırken, fuhuştan elde edilen 38 bin lira para ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri masaj salonlarına operasyon gerçekleştirdi. Kadınların 'masör' adı altında yüksek ücret vaadiyle fuhşa teşvik edildiği istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa merkezli Mardin ve Antalya'da teknik ve fiziki takip başlattı. 10 farklı masaj salonuna eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler yaptıkları aramalarda, çok sayıda cinsel ilişki esnasında kullanılan ürün, 5 dizüstü bilgisayar, 22 cep telefonu, 2 flaş bellek ve fuhuştan kazanıldığı düşünülen 38 bin lira para ele geçirdi. Yapılan operasyon neticesinde 11'i kadın 4'ü erkek olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alınırken, 34 mağdur kadın kurtarıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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