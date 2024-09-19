Bursa'da Freni Boşalan Tır Mobilya Fabrikasına Düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde frenleri boşalan bir tır, mobilya fabrikasının bahçesine düştü. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.
Bursa'da freni boşalan tır, mobilya fabrikasının bahçesine düştü
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni boşalan tır, istinat duvarından aşağıya uçtu.
Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Park halindeyken freni boşalan 16 BLH 905 plakalı tır, istinat duvarından düştü. Dorsedenin üzerine düştüğü tırın sürücü kabini hurdaya döndü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.