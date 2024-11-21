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Bursa'da Fırtına İnşaat İskelesini Devirdi, Araçlar Zarar Gördü

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Bursa'da meydana gelen şiddetli rüzgar, bir inşaatın iskelesinin devrilmesine ve birçok aracın zarar görmesine neden oldu. Gece saatlerinde gerçekleşen olayda yaralanan olmazken, fırtına nedeniyle bazı ağaçlar da devrildi.

Bursa'da fırtına binanın iskelesini devirdi, araçlara zarar verdi

BURSA - Bursa'da etkisini gösteren şiddetli rüzgar inşaatı devam eden bir binanın iskelesini devirdi. Gece saatleri olması nedeniyle şans eseri yaralanan olmazken, fırtına ağaçları yerinden söktü, araçlar zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'nde yaptığı uyarıların ardından şiddetli rüzgar Bursa'yı vurdu. Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binanın iskelesi yola devrildi. Gece saatleri olması nedeniyle, şans eseri yaralanan olmadı. Fırtına, ağaçlar ve tabelaları da yerinden söktü. Bazı ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Araçlarda oluşan zarar sonrası vatandaşlar 112 ekiplerini aradı. Ekipler gece boyu teyakkuza geçerken, Bursa Valiliği fırtına nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Bursa'da Fırtına İnşaat İskelesini Devirdi, Araçlar Zarar Gördü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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