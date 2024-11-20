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Bursa'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bursa'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Bursa şehir merkezinde etkili olan fırtına, ağaçların dallarının kırılmasına, çöp konteynerlerinin devrilmesine ve çeşitli tehlikeli durumlardaki nesnelerin uçmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, tehlike oluşturan sac tabela parçasını kaldırmak için müdahale etti.

Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde ağaçların dalları kırıldı, sokaklar ağaç yapraklarıyla doldu taştı. Çöp konteynerleri devrildi, bir işyerinin üstündeki sac tabela parçası ise merdivenli itfaiye ekiplerince söküldü.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından akşam saatlerinde etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şehir merkezinde ağaçların yaprakları ve dalları ile çöp kutularından uçan cisimler tehlike oluşturdu. Bazı ağaçların dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi.

Atatürk Caddesi'nde bir işyerinin üstündeki sac tabela parçası ise az kalsın kazaya yol açacaktı. Polisler emniyet şeridi çevirdi, itfaiye ekipleri ise merdivenle çıkarak sac parçasını söktüler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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